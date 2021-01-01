Парсинг номеров

В этом разделе Вы можете в режиме реального времени (онлайн) - узнать номера телефонов участников группы / сообщества Вибер. Для парсинга номеров необходимо вставить ссылку на группу / сообщество Вибер, например: https://invite.viber.com/?g2=AQBh4gxoPLKg9UiSeuh8gUgY76iS3TKTUQJ8ZcQBRobVXnL0Kpn2qVtVpVd7PXNs

в поле ниже и нажать на кнопку "Рассчитать стоимость парсинга". После чего - на протяжении нескольких минут Вы получите предварительную информацию со списком номеров, которые можно спарсить и стоимость выполнения заказа.



Если Вы хотите получить в результате парсинга не все номера, а только определённую аудиторию, например только участники из России - используйте такую ссылку:

https://invite.viber.com/?g2=AQBh4gxoPLKg9UiSeuh8gUgY76iS3TKTUQJ8ZcQBRobVXnL0Kpn2qVtVpVd7PXNs&Param=OnlyRU



Если нужны участники сообщества из Украины и без админов:

https://invite.viber.com/?g2=AQBh4gxoPLKg9UiSeuh8gUgY76iS3TKTUQJ8ZcQBRobVXnL0Kpn2qVtVpVd7PXNs&Param=OnlyUA&Param=OnlyUsers



Возможные варианты дополнительных параметров для парсинга - указаны на странице "Вопросы и ответы" тут: https://promouser.com/voprosy-i-otvety



Вам не обязательно находится на этой странице во время выполнения заказа, но чтобы на странице отобразилось новое состояние заказа - нужно 5-10 секунд находится на этой странице. Обычно время выполнение заказа занимает пару минут + пару секунд ожидания на странице для отображения состояние заказа. В любом случае Вы всегда можете обновить эту страницу вручную - для принудительной проверки состояния заказа.

Ошибка Вы ввели не корректную ссылку - как и где брать ссылку мы описали ТУТ